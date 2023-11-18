Фінляндія закрила 4 з 8 пунктів перетину кордону з РФ через мігрантів
Вночі 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції
Про це повідомляє Європейська правда.
Від опівночі 18 листпада 2023 року до 18 лютого 2024 року не працюватимуть прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії з Росією. За потреби обмеження можуть бути продовжені.
На пунктах встановили бетонні загородження й тимчасові паркани, зокрема стаціонарну металеву огорожу чи тимчасовий паркан із колючого дроту. Прикордонники опустили шлагбауми, за допомогою яких у звичайний час у пунктах перетину кордону контролюють трафік.
Протягом 17 листопада до закритих прикордонних пунктів прибули 163 шукачі притулку – при цьому за весь тиждень їх було близько 300, заявила прикордонна служба Фінляндії.
Yle інформує, що у Нііралі ввечері 17 листопада проти одного з мігрантів, який намагався прорватись через кордон, застосували газ. А також деякі групи шукачів притулку організовано прибували до пунктів перетину на велосипедах.
Проте заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус і Салла, які разом із пунктами Куусамо та Рая-Йоосеппі залишаться відкритими.
Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ.
- Раніше премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. Опісля міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що її уряд готується посилити безпеку на кордоні.
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