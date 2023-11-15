Фінляндія звинуватила Росію в допомозі нелегальним мігрантам потрапити в країну

Про це пише BBC.

"Зрозуміло, що цим людям надається допомога, і їх також супроводжують або транспортують до кордону прикордонники", - сказав Орпо.

Зазначається, що у 2021 році тисячі мігрантів із країн Близького Сходу та Африки перетнули країни-члени ЄС Польщу та Литву після вильоту до Білорусі. Тоді ЄС звинуватив білоруського лідера Олександра Лукашенка у використанні міграції як зброї "гібридної війни" для дестабілізації блоку.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що її уряд готується посилити безпеку на кордоні.