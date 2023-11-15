Фінляндія звинуватила Росію в допомозі нелегальним мігрантам потрапити в країну
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну
Про це пише BBC.
"Зрозуміло, що цим людям надається допомога, і їх також супроводжують або транспортують до кордону прикордонники", - сказав Орпо.
Зазначається, що у 2021 році тисячі мігрантів із країн Близького Сходу та Африки перетнули країни-члени ЄС Польщу та Литву після вильоту до Білорусі. Тоді ЄС звинуватив білоруського лідера Олександра Лукашенка у використанні міграції як зброї "гібридної війни" для дестабілізації блоку.
Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що її уряд готується посилити безпеку на кордоні.
- 12 листопада прикордонна служба Фінляндії повідомила, що країна більше не пускатиме росіян, які намагаються незаконно перетнути кордон на велосипедах.
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