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Фінляндія більше не пускає велосипедистів з РФ

12 листопада, 2023 неділя
19:17
Світ ДТП з велосипедистом

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що країна більше не пускатиме росіян, які намагаються незаконно перетнути кордон на велосипедах

Про це сказала Юкка Луккарі, заступниця командувача прикордонної служби південно-східної Фінляндії.

За словами Луккарі, нелегальні мігранти дедалі частіше намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явище, що явно зростає", - каже вона.

Вона також зазначила, що в минулому люди, які перетинали кордон велосипедами, використовували їх для коротких місцевих поїздок, а тепер намагаються перетнути кордон "без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів".

Зазначається, що з 9 листопада, люди більше не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

Зазначається, що першими про те, що Фінляндія більше не пускає велосипедистів із РФ, написали російські ЗМІ, зокрема, петербурзьке видання ”Фонтанка”. До того, у вересні Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. 

Росія
Фінляндія
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