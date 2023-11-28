Фінляндія закриває кордон з Росією на 2 тижні через зростання кількості мігрантів
У вівторок, 28 листопада, уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку
Про це повідомляє Reuters.
За даними фінської прикордонної служби, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, в'їхали до Фінляндії з Росії в листопаді, що більше, ніж по одному в день раніше.
Це рішення означає, що між двома країнами можуть здійснюватися лише вантажні перевезення.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.
27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.
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