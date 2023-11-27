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Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ

27 листопада, 2023 понедiлок
22:06
Світ Фінляндія, кордон

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу

Про це повідомляє Reuters.

Фінляндія звинувачує зміну російського прикордонного протоколу в цьому зростанні та називає це "гібридною атакою".

У Фінляндії заявляють, що Москва направляє шукачів притулку до кордону у відповідь на рішення збільшити оборонну співпрацю зі США. Проте Кремль заперечує це звинувачення.

"Інформація розвідки з різних джерел говорить нам, що все ще є люди, які рухаються... Якщо так триватиме, найближчим часом буде оголошено про додаткові заходи", — сказав прем’єр-міністр Петтері Орпо на пресконференції, не коментуючи, до чого можуть призвести ці заходи.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив на спільній пресконференції з Орпо, що захист фінського кордону є спільною відповідальністю, і Швеція надасть допомогу, якщо Фінляндія про це попросить.

Він сказав, що Росія організовує ситуацію "з очевидною метою створити ширші проблеми та фрагментацію в західних країнах".

27 листопада кілька фінських ЗМІ повідомили з посиланням на анонімні джерела в уряді, що уряд вів переговори про закриття всіх пунктів пропуску на російсько-фінському кордоні.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

Росія
Фінляндія
біженці
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