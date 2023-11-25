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Фінляндія не збирається вести перемовини з РФ щодо ситуації на кордоні, доки не закінчиться війна в Україні

25 листопада, 2023 субота
14:04
Світ Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні

Про це повідомляє Yle.

За його словами, Фінляндія також не має наміру сприяти перемовинам.

"Ми готові до обговорення на дипломатичному рівні. Відтоді, як Росія вторглася в Україну, з Росією не ведеться жодних політичних дискусій", - наголосив Орпо.

Крім того, на думку Орпо, ситуація не зміниться доти, доки не закінчиться агресивна війна Росії в Україні.

У 2016 році аналогічна ситуація на східному кордоні була вирішена шляхом перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним. Орпо, який обіймав на той час посаду міністра внутрішніх справ, також двічі відвідував Москву для обговорення цього питання.

  • 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
  • Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 
  • 22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
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Фінляндія
Війна з Росією
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