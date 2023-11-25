Фінляндія не збирається вести перемовини з РФ щодо ситуації на кордоні, доки не закінчиться війна в Україні

Про це повідомляє Yle.

За його словами, Фінляндія також не має наміру сприяти перемовинам.

"Ми готові до обговорення на дипломатичному рівні. Відтоді, як Росія вторглася в Україну, з Росією не ведеться жодних політичних дискусій", - наголосив Орпо.

Крім того, на думку Орпо, ситуація не зміниться доти, доки не закінчиться агресивна війна Росії в Україні.

У 2016 році аналогічна ситуація на східному кордоні була вирішена шляхом перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним. Орпо, який обіймав на той час посаду міністра внутрішніх справ, також двічі відвідував Москву для обговорення цього питання.