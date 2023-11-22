Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім одного
Фінляндія вирішила закрити вісім з дев'яти прикордонних пунктів з Росією через наплив нелегальних мігрантів
Про це повідомляє Yle.
За словами прем'єра Фінляндії Петтері Орпо, уряд вирішив закрити усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
"Наше завдання - забезпечити безпеку фінів", - сказав Орпо.
За словами міністерки внутрішніх справ Марі Рантанен, рішення набуде чинності в ніч проти 25 листопада та діятиме щонайменше до 23 грудня.
Раніше Фінляндія закрила чотири пункти пропуску з РФ, проте Орпо наголосив, що цей крок не допоміг обмежити прибуття мігрантів на кордон.
У листопаді понад 600 осіб без дійсних проїзних документів для в'їзду до країн ЄС прибули до Фінляндії через Росію, що спонукало Гельсінкі звинуватити Москву в переправленні мігрантів до країни. Прохачі притулку є громадянами Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії.
- 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
- Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
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