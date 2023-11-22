Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім одного

Про це повідомляє Yle.

За словами прем'єра Фінляндії Петтері Орпо, уряд вирішив закрити усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

"Наше завдання - забезпечити безпеку фінів", - сказав Орпо.

За словами міністерки внутрішніх справ Марі Рантанен, рішення набуде чинності в ніч проти 25 листопада та діятиме щонайменше до 23 грудня.

Раніше Фінляндія закрила чотири пункти пропуску з РФ, проте Орпо наголосив, що цей крок не допоміг обмежити прибуття мігрантів на кордон.

У листопаді понад 600 осіб без дійсних проїзних документів для в'їзду до країн ЄС прибули до Фінляндії через Росію, що спонукало Гельсінкі звинуватити Москву в переправленні мігрантів до країни. Прохачі притулку є громадянами Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії.