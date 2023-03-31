Ілон Маск планує відвідати Китай і зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном, - Reuters

Про це інформує Reuters із посиланням на джерела.

Зазначають, що точний час візиту залежить від того, коли Лі Цян матиме вільний час. Що саме вони планують обговорити, не повідомляється.

Агентство пише, що візит Маска до Китаю стане його першою поїздкою до країни після пандемії COVID-19. Лі Цян, із яким під час візиту планує зустрітися Маск, став прем'єр-міністром у березні цього року. Раніше він працював секретарем партії Шанхая, де керував будівництвом і відкриттям заводу Tesla.

Запланований візит Маска відбувається в той час, коли Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій. Це робиться для того, щоб допомогти зміцнити економіку, яка постраждала від трирічної пандемії коронавірусу.

Востаннє Маск відвідував Китай у 2020 році. Після цього він брав участь у різних форумах, зокрема в Китайській Всесвітній Інтернет-конференції.

З Лі Цяном він зустрічався 2019 року на відкриття заводу Tesla в Шанхаї. У 2020 вони разом виступили на онлайн-зустрічі, під час якої Маск подякував чинному прем'єр-міністру за підтримку роботи заводу під час пандемії.

Китай є другим за величиною ринком Tesla після США. Завод у Шанхаї є найбільшим центром виробника електромобілів. Тож, за даними агентства, Маск хоче подвоїти свої потужності на цьому заводі.

Також, за інформацією Reuters, Китай є одним із найбільших неамериканських джерел доходу для Twitter.