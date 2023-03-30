Маск, Возняк та понад тисячу експертів закликали припинити розробку штучного інтелекту
Очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск, один із засновників Apple Стів Возняк й більше тисячі експертів підписали відкритий лист із закликом припинити розробку просунутого штучного інтелекту
Текст листа опублікував Інститут майбутнього життя (Future of Life Institute).
Автори листа закликали розробників штучного інтелекту негайно припинити мінімум на пів року навчання більш потужних систем, ніж GPT-4 від компанії OpenAI. Експерти та керівники галузі, які підписали лист, вважають, що навчання треба зупинити, доки не з'являться загальні протоколи безпеки. На їхню думку, якщо навчання не вдасться зупинити швидко, то влада "має втрутитися та ввести мораторій".
Автори листа вважають, що навіть творці "потужних цифрових розумів" не можуть їх контролювати, а сучасні системи штучного інтелекту починають конкурувати з людиною.
"Нам слід запитати себе: чи маємо ми дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою та неправдою? Чи повинні ми автоматизувати всю роботу, включаючи ту, що приносить задоволення? Чи повинні ми розвивати нелюдські уми, які в кінцевому підсумку можуть перевершити нас чисельністю, перехитрувати та замінити? Чи маємо ми ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією?" — йдеться у листі.
Як зазначає Reuters, виконавчий директор OpenAI Сем Альтман не став підписувати листа.
- Нагадаємо, експерти вважають, що штучний інтелект здатний зруйнувати ринок праці, вплинувши на 300 млн робочих місць.
- Проте 28 березня стало відомо, що Євросоюз профінансував дослідження та розробку багатомовного розмовного штучного інтелекту для своїх оборонних потреб.
- 29 березня Голови урядів країн Європи закликали технологічних гігантів боротися з дезінформацією в соцмережах.
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