Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Goldman Sachs.

За даними Інвестиційного банку, прогрес у галузі штучного інтелекту, а саме таких технологій як ChatGPT, можуть спровокувати бум продуктивності, який упродовж майбутніх 10 років збільшить річний світовий валовий внутрішній продукт на 7%.

Результат роботи ШІ неможливо відрізнити від людського результату, тож із подібним темпом розвитку технологія може призвести до "значного руйнування" ринку праці, автоматизувавши роботу 300 мільйонів працівників, які працюють повний робочий день у великих економіках.

За даними Financial Times, у зоні ризику першочергово перебувають юристи та адміністративний персонал. Робота саме цих фахівців може бути максимально автоматизована - змін зазнають близько дві третини працівників у США та Європі. Робоче навантаження решти людей скоротиться майже наполовину.

Крім того, видання інформує, що минулого тижня компанія OpenAI, розробник GPT-4, повідомила що 80% робочої сили США принаймні 10% своїх завдань вже зараз може перекласти на штучний інтелект.