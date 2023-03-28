Штучний інтелект здатний зруйнувати ринок праці, вплинувши на 300 млн робочих місць, - Financial Times
Прорив у галузі штучного інтелекту збільшить світовий ВВП на 7% та автоматизує до чверті робочих процесів у США та єврозоні. При цьому ШІ може зруйнувати ринок праці
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Goldman Sachs.
За даними Інвестиційного банку, прогрес у галузі штучного інтелекту, а саме таких технологій як ChatGPT, можуть спровокувати бум продуктивності, який упродовж майбутніх 10 років збільшить річний світовий валовий внутрішній продукт на 7%.
Результат роботи ШІ неможливо відрізнити від людського результату, тож із подібним темпом розвитку технологія може призвести до "значного руйнування" ринку праці, автоматизувавши роботу 300 мільйонів працівників, які працюють повний робочий день у великих економіках.
За даними Financial Times, у зоні ризику першочергово перебувають юристи та адміністративний персонал. Робота саме цих фахівців може бути максимально автоматизована - змін зазнають близько дві третини працівників у США та Європі. Робоче навантаження решти людей скоротиться майже наполовину.
Крім того, видання інформує, що минулого тижня компанія OpenAI, розробник GPT-4, повідомила що 80% робочої сили США принаймні 10% своїх завдань вже зараз може перекласти на штучний інтелект.
- У Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом Chat-GPT, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів.
- The Washington Post провів інтерв'ю з ботом Chat GPT: штучний інтелект збентежився, коли журналіст "викрив" псевдонім ШІ та обурився через посягання на його кордони.
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