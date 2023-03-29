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Голови урядів країн Європи закликали технологічних гігантів боротися з дезінформацією в соцмережах

29 березня, 2023 середа
15:26
Світ

МЗС оприлюднило колективний лист голів урядів країн ЄС, де посадовці закликали техкомпанії боротися з дезінформацією в соціальних медіа

Про це мовиться на Урядовому порталі.

Посадовці України та Європи звернулися до великих технологічних компаній, які працюють у сфері соціальних медіа, на тлі інформаційної війни, що підриває стабільність і демократії: "Іноземні інформаційні маніпуляції та втручання, включно з дезінформацією, застосовуються для дестабілізації наших країн, послаблення наших демократій, зриву вступу Молдови та України до Європейського Союзу і послаблення нашої підтримки України в умовах агресивної війни з боку Росії".

"Соціальні мережі стали потужним каналом для поширення неправдивих і маніпулятивних наративів. Платна реклама та штучне просування на платформах Meta, включаючи Facebook, часто використовуються для закликів до насильницьких соціальних заворушень, перенесення насильства на вулиці та дестабілізації урядів", - зазначили у зверненні.

Так, урядовці закликали компанії співпрацювати з фахівцями та фактчекерами, не приймати платежі за просування постів від людей під санкціями, зробити алгоритми просування контенту більш прозорими. 

"Платформи повинні протидіяти зростаючій загрозі демократії, яку становлять "глибокі фейки" та інші дезінформаційні матеріали ... Платформи повинні забезпечити чітке маркування "глибоких фейків" і текстів, написаних штучним інтелектом, для виявлення автоматизованих маніпулятивних кампаній...Для розв'язання цих проблем потрібен послідовний глобальний підхід до регулювання і саморегулювання з боку великих технологічних компаній", - наголошується в листі.

Україна
Росія
Молдова
Європа
війна з Росією
фейк
пропаганда
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