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Ексклюзив

Кремль у глобальному просторі буде розширювати конфлікт гібридними методами, - міжнародний експерт Войджер

18 березня, 2023 субота
18:34
Світ росія - терорист

Ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер, зазначив, що через тотальний провал Росії на полі бою, Кремль буде намагатися рухати конфлікт у гібридному плані: безпілотники, кібератаки, пропагандистські кампанії, розхитування ситуації у Молдові та інші провокації

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Марк Войджер прокоментував нещодавні інформаційні атаки Росії, у яких вона почала звинувачувати Захід у підриві "Північних потоків" з урахуванням того, що сама подія сталася задовго до теперішніх інформаційних випадів з боку РФ.

"Це дуже логічно з погляду російської гібридної війни, бо інформаційний компонент є основним у так званій доктрині Герасимова, який є зараз головнокомандувачем у РФ. На полі бою у росіян майже тотальний провал, немає й не буде жодних серйозних успіхів. Тому, логічно, що російське командування та Кремль намагаються рухати конфлікт у гібридному плані: безпілотники, у Молдові розхитати ситуацію. А тепер звинувачення у знищенні "Північного потоку". Ця пропагандистська кампанія скерована на дискредитацію України, особливо у Німеччині, щоб показати, що, мовляв, українці знищили або зруйнували цей великий проєкт, тому у німців та у Європі була газова криза до початку зими", - пояснив міжнародний експерт.

Войджер підкреслив, що тут інформаційний компонент дуже пов’язаний напряму з політичним тиском.

"Ця війна, на жаль, в Україні ведеться у конвенційному плані, але у глобальному та європейському просторі - гібридна війна, тобто один з елементів – конвенційний, але інші інформаційні ؘ– як політично розхитати ситуацію. Відповідно, такі провокації, напевно, будуть ще. І кібератаки нові здійснюватимуться. Тому, можемо очікувати, що автори гібридної доктрини, Герасимов зі своєю командою і, звісно, Кремль, якщо не зможуть досягнути якоїсь прогресії, то вони будуть розширювати конфлікт гібридними методами. А перемоги Росії не буде, перемога буде ваша", - сказав ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі.

  • 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску та був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
  • 14 березня в інтерв’ю російським пропагандиста Путін відкинув версію про причетність України чи українських активістів до інциденту з аварією на "Північних потоках" та відзначив "зацікавленість" США
  • 16 березня Данія відмовилась залучати Росію до розслідування диверсій на "Північних потоках"
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Валерій Герасимов
кібератаки
Північний потік
Північний потік-2
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