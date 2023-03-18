Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Марк Войджер прокоментував нещодавні інформаційні атаки Росії, у яких вона почала звинувачувати Захід у підриві "Північних потоків" з урахуванням того, що сама подія сталася задовго до теперішніх інформаційних випадів з боку РФ.

"Це дуже логічно з погляду російської гібридної війни, бо інформаційний компонент є основним у так званій доктрині Герасимова, який є зараз головнокомандувачем у РФ. На полі бою у росіян майже тотальний провал, немає й не буде жодних серйозних успіхів. Тому, логічно, що російське командування та Кремль намагаються рухати конфлікт у гібридному плані: безпілотники, у Молдові розхитати ситуацію. А тепер звинувачення у знищенні "Північного потоку". Ця пропагандистська кампанія скерована на дискредитацію України, особливо у Німеччині, щоб показати, що, мовляв, українці знищили або зруйнували цей великий проєкт, тому у німців та у Європі була газова криза до початку зими", - пояснив міжнародний експерт.

Войджер підкреслив, що тут інформаційний компонент дуже пов’язаний напряму з політичним тиском.

"Ця війна, на жаль, в Україні ведеться у конвенційному плані, але у глобальному та європейському просторі - гібридна війна, тобто один з елементів – конвенційний, але інші інформаційні ؘ– як політично розхитати ситуацію. Відповідно, такі провокації, напевно, будуть ще. І кібератаки нові здійснюватимуться. Тому, можемо очікувати, що автори гібридної доктрини, Герасимов зі своєю командою і, звісно, Кремль, якщо не зможуть досягнути якоїсь прогресії, то вони будуть розширювати конфлікт гібридними методами. А перемоги Росії не буде, перемога буде ваша", - сказав ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі.