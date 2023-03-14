Про це він розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

Він заявив, що теракт на "Північних потоках" був скоєний на державному рівні, "ніякі любителі" це зробити не могли. Він назвав повною нісенітницею версії про те, що теракт був влаштований українськими активістами. Його могли здійснити лише фахівці, підтримані всією міццю технологічної держави.

І відразу ж уточнив, що, на його думку, США були зацікавлені у підриві "Північних потоків".

Щодо позиції Німеччини, як країни, що мала отримувати газ по трубопроводу, то Путін зверхньо заявляє, що після Другої світової вона ніколи не була справді суверенною. І зараз США продовжують окупувати Німеччину. І загалом у європейців втрачено ген незалежності, чим більше їх луплять, тим більше вони згинаються і ширше посміхаються.

Також Путін пожалівся, що Росія не веде розслідуванням теракту на "Північних потоках", адже її не допускають на місце. РФ не отримала жодної відповіді від Данії на пропозицію провести розслідування щодо наявності ще одного вибухового пристрою на "Північних потоках". РФ хоче отримати дозвіл від Данії для знешкодження, можливо, ще однієї бомби на "Північному потоці", але поки що відповідь "невизначена".

Президент РФ додав, що вибух на "Північних потоках" був дуже сильний, "великий шматок" труби вирвало. У світовій практиці немає прикладів ремонту після НП таких масштабів.

Путін заявив про можливість ремонту "Північних потоків" після підриву, але це вимагатиме часу, коштів та нових технологій.