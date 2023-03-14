Путін відкинув версію про підрив "Північних потоків" українськими активістами та відзначив "зацікавленість" США
Путін відкинув версію про причетність України чи українських активістів до інциденту з аварією на "Північних потоках" та відзначив "зацікавленість" США
Про це він розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.
Він заявив, що теракт на "Північних потоках" був скоєний на державному рівні, "ніякі любителі" це зробити не могли. Він назвав повною нісенітницею версії про те, що теракт був влаштований українськими активістами. Його могли здійснити лише фахівці, підтримані всією міццю технологічної держави.
І відразу ж уточнив, що, на його думку, США були зацікавлені у підриві "Північних потоків".
Щодо позиції Німеччини, як країни, що мала отримувати газ по трубопроводу, то Путін зверхньо заявляє, що після Другої світової вона ніколи не була справді суверенною. І зараз США продовжують окупувати Німеччину. І загалом у європейців втрачено ген незалежності, чим більше їх луплять, тим більше вони згинаються і ширше посміхаються.
Також Путін пожалівся, що Росія не веде розслідуванням теракту на "Північних потоках", адже її не допускають на місце. РФ не отримала жодної відповіді від Данії на пропозицію провести розслідування щодо наявності ще одного вибухового пристрою на "Північних потоках". РФ хоче отримати дозвіл від Данії для знешкодження, можливо, ще однієї бомби на "Північному потоці", але поки що відповідь "невизначена".
Президент РФ додав, що вибух на "Північних потоках" був дуже сильний, "великий шматок" труби вирвало. У світовій практиці немає прикладів ремонту після НП таких масштабів.
Путін заявив про можливість ремонту "Північних потоків" після підриву, але це вимагатиме часу, коштів та нових технологій.
- Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
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