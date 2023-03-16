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Данія відмовилась залучати Росію до розслідування диверсій на "Північних потоках"

16 березня, 2023 четвер
22:10
Кримінал Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream

Про це із посиланням на слова міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена пише The Local.

"Ми сказали росіянам, що проведемо детальне розслідування й по завершенні повідомимо його результати", - сказав Расмуссен.

За словами очільник МЗС, розслідування вибухів окремо ініціювали Німеччина, Данія та Швеція.

"У Данії, Швеції та Німеччині панує верховенство права, тож можна бути певними у наших розслідуваннях", - наголосив міністр.

  • Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Швеція
Німеччина
Данія
Північний потік
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