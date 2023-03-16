Про це із посиланням на слова міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена пише The Local.

"Ми сказали росіянам, що проведемо детальне розслідування й по завершенні повідомимо його результати", - сказав Расмуссен.

За словами очільник МЗС, розслідування вибухів окремо ініціювали Німеччина, Данія та Швеція.

"У Данії, Швеції та Німеччині панує верховенство права, тож можна бути певними у наших розслідуваннях", - наголосив міністр.