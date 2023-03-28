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ЄС планує розробити багатомовний штучний інтелект для оборонних потреб, - Euractiv

28 березня, 2023 вiвторок
21:40
Технології ЄС

Євросоюз профінансував дослідження та розробку багатомовного розмовного штучного інтелекту для своїх оборонних потреб

Про це інформує Euractiv.

Створення багатомовного штучного інтелекту включене до проєкту робочої програми Європейського оборонного фонду (EDF) на 2023 рік та до програми оборонних досліджень і розробок, яку оприлюднять 29 березня.

Цей штучний інтелект буде спрямований на задоволення потреб збройних сил країн-членів ЄС. Він буде допомагати у створенні транскрипцій, перекладі та у взаємодії різними мовами. 

Зазначають, що через цифровізацію поля бою необхідно створювати складніші інтерфейси користувача. Також вона призводить до постійного збільшення обсягів мовних даних для обробки. Унаслідок "мовні технології, такі як багатомовна письмова чи усна взаємодія, переклад і пошук інформації, потрібні у все більшій кількості оборонних систем". Мовиться про програмне забезпечення для розпізнавання мови, камери та засоби зв'язку, зокрема радіо.

Видання наголошує, що ця потреба нині є особливо гострою, оскільки країни ЄС беруть участь у міжнародних або багатонаціональних операціях по всьому світу. Для цього вони залучають декілька країн і мов і прагнуть мати найкращу доступну комунікацію для уникнення затримок і непорозумінь.

Професійне військове керівництво своєю чергою вимагає від майбутнього штучного інтелекту високого рівня точності, зокрема він повинен буде знати оборонну термінологію, мати швидку обробку даних і їхню конфіденційність. Також досліджувані технології повинні бути більш стійкими до шуму, який може заважати збору даних.

Виконавчий орган ЄС також наголосив на необхідності широкого списку доступних мов. Він повинен містити європейські мови та ті, для яких наразі обмежені дані. Проте що це за мови, виконавчий орган ЄС не уточнив. Імовірно, маються на увазі мови тих країн, де країни-члени НАТО розмістили свої війська, наприклад, мова фарсі в Афганістані тощо.

  • Країни Європейського Союзу 28 березня погодилися продовжити ще на рік надзвичайні заходи щодо добровільного скорочення споживання природного газу.
ЄС
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