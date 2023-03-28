Про це пишуть європейські ЗМІ.

Ці заходи спрямовані на те, щоби допомогти підготуватися до наступної зими з дефіцитними російськими поставками.

Міністри енергетики країн ЄС погодилися продовжити на наступні 12 місяців, до березня 2024 року, добровільну ціль щодо скорочення попиту на газ на 15%.

Надзвичайний захід, який ЄС погодив минулого року у відповідь на скорочення Росією поставок газу до Європи, мав закінчитися наприкінці березня.