Країни ЄС домовилися продовжити ще на рік добровільне скорочення споживання газу на 15%
Країни Європейського Союзу 28 березня погодилися продовжити ще на рік надзвичайні заходи щодо добровільного скорочення споживання природного газу
Про це пишуть європейські ЗМІ.
Ці заходи спрямовані на те, щоби допомогти підготуватися до наступної зими з дефіцитними російськими поставками.
Міністри енергетики країн ЄС погодилися продовжити на наступні 12 місяців, до березня 2024 року, добровільну ціль щодо скорочення попиту на газ на 15%.
Надзвичайний захід, який ЄС погодив минулого року у відповідь на скорочення Росією поставок газу до Європи, мав закінчитися наприкінці березня.
- Рада Євросоюзу 5 серпня 2022 року ухвалила постанову про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15%.
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