Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 300 мільярдів доларів
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став першим в історії, чиї статки оцінили у більше ніж 300 мільярдів доларів
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.
"Статки Ілона Маска зросли на $22.6 млрд або 7,72% і на момент написання замітки склали $315,2 млрд", - йдеться у повідомленні.
Основна частина статків Маска - акції компанії Tesla. Також значну частину займають акції компанії SpaceX. Інвестори оцінили вартість останньої у 74 млрд доларів.
На другому місці рейтингу - засновник Amazon Джефф Безос зі 193,2 млрд доларів.
Третє місце займає Бернар Арно - очільник виробника предметів розкоші LVMH (до неї входять такі бренди, як Louis Vuitton і Dior) із 190,8 млрд доларів.
- Нагадаємо, задля порятунку людства від голоду Ілон Маск готовий продати свої акції Tesla
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