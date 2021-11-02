Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 300 мільярдів доларів

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.



"Статки Ілона Маска зросли на $22.6 млрд або 7,72% і на момент написання замітки склали $315,2 млрд", - йдеться у повідомленні.



Основна частина статків Маска - акції компанії Tesla. Також значну частину займають акції компанії SpaceX. Інвестори оцінили вартість останньої у 74 млрд доларів.



На другому місці рейтингу - засновник Amazon Джефф Безос зі 193,2 млрд доларів.



Третє місце займає Бернар Арно - очільник виробника предметів розкоші LVMH (до неї входять такі бренди, як Louis Vuitton і Dior) із 190,8 млрд доларів.

Нагадаємо, задля порятунку людства від голоду Ілон Маск готовий продати свої акції Tesla