Задля порятунку людства від голоду Ілон Маск готовий продати свої акції Tesla
Засновник американських інноваційних компаній Tesla та SpaceX, піонер новітніх технологій Ілон Маск береться за вирішення проблеми голоду в загальносвітових масштабах
Підприємець та винахідник заявив, що готовий витратити частину власних статків на те, щоб врятувати людство від недоїдання, розповідає Еспресо.TV.
Йдеться, зокрема, про його акції Tesla.
В такий спосіб він відповів директору Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у Маска $6 млр на боротьбу з голодом.
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"Якщо ВПП може пояснити у цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз же продати акції Tesla та вирішити її", - заявив у твітері Маск в неділю, 31 жовтня 2021 року.
Але фінансова звітність цього процесу, як наголошує Ілон Маск, "має бути відкритою".
"Щоб громадськість бачила, як саме витрачаються гроші", - наголосив він.
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