Задля порятунку людства від голоду Ілон Маск готовий продати свої акції Tesla

Підприємець та винахідник заявив, що готовий витратити частину власних статків на те, щоб врятувати людство від недоїдання, розповідає Еспресо.TV.



Йдеться, зокрема, про його акції Tesla.



В такий спосіб він відповів директору Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у Маска $6 млр на боротьбу з голодом.



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"Якщо ВПП може пояснити у цьому ланцюжку твіттів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий зараз же продати акції Tesla та вирішити її", - заявив у твітері Маск в неділю, 31 жовтня 2021 року.



Але фінансова звітність цього процесу, як наголошує Ілон Маск, "має бути відкритою".



"Щоб громадськість бачила, як саме витрачаються гроші", - наголосив він.





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