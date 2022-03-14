Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок

Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter, передає "Еспресо. TV".

"Викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка – Україна", - написав Ілон Маск

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