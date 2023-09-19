Ілон Маск заявив, що невдовзі Twitter може стати платним
Ілон Маск заявив, що всім користувачам X ймовірно доведеться платити за доступ до платформи, але він наполягає на тому, що змусити людей платити за послугу спрямовано лише на боротьбу з ботами
Про це повідомляє BBC.
Ілон Маск заявив, що всім користувачам X, яка раніше називалася Twitter, можливо, доведеться платити за доступ до платформи.
У розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Ілон Маск заявив, що платіжна система - це єдиний спосіб протистояти ботам.
"Ми переходимо до невеликого щомісячного платежу за використання системи", - сказав бос Tesla і SpaceX.
Незрозуміло, чи це був просто неофіційний коментар, чи сигнал про більш тверді плани, які ще мають бути оголошені.
Пан Маск вже давно заявляв, що його рішенням для позбавлення від ботів і фейкових акаунтів на платформі соціальних мереж є введення плати за верифікацію.
Відтоді, як минулого року Маск очолив Twitter, він намагався заохотити користувачів платити за розширений сервіс, який тепер називається X Premium.
Це було зроблено шляхом надання платним підписникам більше можливостей, таких як довші пости і більша видимість на платформі.
Однак користувачі все ще можуть використовувати X безкоштовно.
Незважаючи на очевидну фінансову зацікавленість компанії в тому, щоб стягувати плату з користувачів, Маск наполягає на тому, що змусити людей платити за послугу спрямовано на боротьбу з ботами.
"Створення бота коштує копійки", - сказав він. "Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів чи щось незначне, то фактична ціна для ботів буде дуже високою".
Наразі X Premium коштує 8 доларів на місяць у США. Ціна відрізняється залежно від того, в якій країні перебуває користувач.
Маск заявив, що зараз він розглядає дешевші варіанти для користувачів.
"Насправді ми збираємося запропонувати більш низький тариф. Ми просто хочемо, щоб це була невелика сума грошей", - сказав він.
"Це довга дискусія, але, на мою думку, це фактично єдиний захист від величезних армій ботів", - додав Маск.
Однак існує ризик того, що, закривши X за допомогою платних сервісів, він може втратити значну частину своїх користувачів. Це, в свою чергу, може призвести до зниження доходів від реклами, які наразі складають переважну частину доходу компанії.
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Соцмережа X Ілона Маска, раніше відома як Twitter, тепер розгортає функцію для платних користувачів, щоб дозволити їм приховувати свої лайки.
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