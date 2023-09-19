Ілон Маск заявив, що невдовзі Twitter може стати платним

Про це повідомляє BBC.

Ілон Маск заявив, що всім користувачам X, яка раніше називалася Twitter, можливо, доведеться платити за доступ до платформи.

У розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Ілон Маск заявив, що платіжна система - це єдиний спосіб протистояти ботам.

"Ми переходимо до невеликого щомісячного платежу за використання системи", - сказав бос Tesla і SpaceX.

Незрозуміло, чи це був просто неофіційний коментар, чи сигнал про більш тверді плани, які ще мають бути оголошені.

Пан Маск вже давно заявляв, що його рішенням для позбавлення від ботів і фейкових акаунтів на платформі соціальних мереж є введення плати за верифікацію.

Відтоді, як минулого року Маск очолив Twitter, він намагався заохотити користувачів платити за розширений сервіс, який тепер називається X Premium.

Це було зроблено шляхом надання платним підписникам більше можливостей, таких як довші пости і більша видимість на платформі.

Однак користувачі все ще можуть використовувати X безкоштовно.

Незважаючи на очевидну фінансову зацікавленість компанії в тому, щоб стягувати плату з користувачів, Маск наполягає на тому, що змусити людей платити за послугу спрямовано на боротьбу з ботами.

"Створення бота коштує копійки", - сказав він. "Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів чи щось незначне, то фактична ціна для ботів буде дуже високою".

Наразі X Premium коштує 8 доларів на місяць у США. Ціна відрізняється залежно від того, в якій країні перебуває користувач.

Маск заявив, що зараз він розглядає дешевші варіанти для користувачів.

"Насправді ми збираємося запропонувати більш низький тариф. Ми просто хочемо, щоб це була невелика сума грошей", - сказав він.

"Це довга дискусія, але, на мою думку, це фактично єдиний захист від величезних армій ботів", - додав Маск.

Однак існує ризик того, що, закривши X за допомогою платних сервісів, він може втратити значну частину своїх користувачів. Це, в свою чергу, може призвести до зниження доходів від реклами, які наразі складають переважну частину доходу компанії.