Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині
Американський гурт Imagine Dragons запросив на сцену концерту у Варшаві 14-річного Сашка з України
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
14-річний Сашко родом зі зруйнованого села Новогригорівка на Миколаївщині.
"Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки UNITED24 та донору платформи — мережі "Аврора" незабаром отримає нову домівку. Дякую амбасадорам UNITED24 Imagine Dragons за те, що на кожному концерті підіймаєте прапор України, за рішення бути з Україною в найважчий час у її історії та розповідати про війну всьому світові", - пише Федоров.
Відео
- У травні Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.75
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе