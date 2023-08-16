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Головна Культура Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині

Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині

16 серпня, 2023 середа
00:49
Культура Imagine Dragons

Американський гурт Imagine Dragons запросив на сцену концерту у Варшаві 14-річного Сашка з України

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

14-річний Сашко родом зі зруйнованого села Новогригорівка на Миколаївщині.

"Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки UNITED24 та донору платформи — мережі "Аврора" незабаром отримає нову домівку. Дякую амбасадорам UNITED24 Imagine Dragons за те, що на кожному концерті підіймаєте прапор України, за рішення бути з Україною в найважчий час у її історії та розповідати про війну всьому світові", - пише Федоров.

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  • У травні Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко.
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