Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

14-річний Сашко родом зі зруйнованого села Новогригорівка на Миколаївщині.

"Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки UNITED24 та донору платформи — мережі "Аврора" незабаром отримає нову домівку. Дякую амбасадорам UNITED24 Imagine Dragons за те, що на кожному концерті підіймаєте прапор України, за рішення бути з Україною в найважчий час у її історії та розповідати про війну всьому світові", - пише Федоров.

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