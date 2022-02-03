"Імовірність ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - Міноборони

Про це він сказав під час брифінгу.



За його словами, з часу його заяви 28 січня у Верховній Раді "суттєвих змін" на кордоні не відбулося.



"Ми не фіксуємо сьогодні формування ударних підрозділів. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - сказав міністр.



Він зазначає, що українська розвідка постійно фіксує зміни біля кордону (українсько-російського та українсько-білоруського) та порівнює свої дані з даними партнерів.

Нагадаємо, що раніше міністр повідомив, що біля українського кордону перебувають приблизно 115 тисяч військових (ідеться лише про наземний компонент, без авіації та морських сил). Це загальна кількість військових і на території Білорусі, і на прилеглих районах РФ, зокрема в окупованому Криму та Донбасі.