"Імовірність ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі імовірність значної ескалації на українсько-російському кордоні оцінюється як низька
Про це він сказав під час брифінгу.
За його словами, з часу його заяви 28 січня у Верховній Раді "суттєвих змін" на кордоні не відбулося.
"Ми не фіксуємо сьогодні формування ударних підрозділів. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - сказав міністр.
Він зазначає, що українська розвідка постійно фіксує зміни біля кордону (українсько-російського та українсько-білоруського) та порівнює свої дані з даними партнерів.
- Нагадаємо, що раніше міністр повідомив, що біля українського кордону перебувають приблизно 115 тисяч військових (ідеться лише про наземний компонент, без авіації та морських сил). Це загальна кількість військових і на території Білорусі, і на прилеглих районах РФ, зокрема в окупованому Криму та Донбасі.
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