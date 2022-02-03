Біля кордону України перебуває близько 115 тис. військових РФ, - Резніков

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.



"Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи і територію Білорусі, і прилеглі райони Російської Федерації, тимчасово окуповані території ОРДЛО та Крим", - повідомив він.



Олексій Резніков додав, що РФ перекидає військові підрозділи на полігони тимчасово окупованого Криму та Воронезької області.



Міністр зазначив, що шість російських десантних кораблів з Північного Балтійського флоту виконують перехід Середземним морем і, за інформацією очільника Міноборони, повинні зайти до порту "Тартус" у Сирії. Олексій Резніков припустив, що ці судна можуть рухатися в напрямку Чорного моря.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що біля українського кордону перебуває стільки ж російських військ, скільки й навесні 2021 року.

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