Про це написав у twitter речник МЗС Олег Ніколенка.

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Флориди Рон ДеСантіс знає різницю між "суперечкою" та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну для глибшого розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США", - зазначив речник МЗС.

Окрім цього, він додав до свого посту твіт видання The Independent із заголовком "Рон ДеСантіс назвав українську війну "територіальною суперечкою".

Довідка

Губернатор Флориди Рона ДеСантіс відомий своїми радикальними консервативними поглядами у питаннях гендерної ідентичності, викладання у школах расових питань, а також виступає категорично проти абортів, пише ВВС.



На перших виборах у губернатори Каліфорнії 2018 року він мав беззаперечну підтримку тодішнього президента Дональда Трампа. На перевиборах 2022 року ДеСантіс виграв із рекордною у США перевагою над конкурентом у 20%.Зараз, згідно з низкою опитувань, ДеСантіс має у Флориді набагато більшу популярність, ніж Трамп, і може стати кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США 2024 року.

У лютому 2023-го ДеСантіс розкритикував Білий дім за допомогу Україні. Пізніше, 13 березня Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив у етері Fox News, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США.