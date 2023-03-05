Трампа підтримують 62% консерваторів як висуванця на президентські вибори
За даними опитування на Конференції політичних дій консерваторів (CPAC), експрезидент США Дональд Трамп отримав підтримку в 62% як висуванець від Республіканської партії на виборах у 2024 році
Про це повідомили у Fox News.
Колишній президент Дональд Трамп у суботу очолив опитування Конференції політичних дій консерваторів (CPAC) щодо номінації Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році, його підтримали 62% учасників.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс посів друге місце з підтримкою 20%. Третє місце з підтримкою 5% посів кандидат від Республіканської партії Перрі Джонсон, бізнесмен, який намагався балотуватися на посаду губернатора штату Мічиган, але його участь заблокувало членство в праймеріз Республіканської партії.
- У кінці лютого стало відомо, що президент США Джо Байден, найімовірніше, вдруге висуне свою кандидатуру на посаду глави Білого дому і у цьому він матиме підтримку найближчих.
- Reuters також повідомили, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися у квітні цього року.
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