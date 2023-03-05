Трампа підтримують 62% консерваторів як висуванця на президентські вибори

Про це повідомили у Fox News.

Колишній президент Дональд Трамп у суботу очолив опитування Конференції політичних дій консерваторів (CPAC) щодо номінації Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році, його підтримали 62% учасників.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс посів друге місце з підтримкою 20%. Третє місце з підтримкою 5% посів кандидат від Республіканської партії Перрі Джонсон, бізнесмен, який намагався балотуватися на посаду губернатора штату Мічиган, але його участь заблокувало членство в праймеріз Республіканської партії.