Старт у квітні: Байден збирає команду для президентських перегонів, - Reuters
Президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися у квітні цього року
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) створить "національну раду консультантів", до складу якої увійдуть "політики-зірки". Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.
Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, яка стоїть за кандидатом, поїздок країною для участі у передвиборчій кампанії та інтерв'ю на телебаченні від імені партії і кандидата.
За інформацією Reuters, Джо Байден збирається оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні, хоча дата може змінитися. Зараз його команда робить інші кроки, включаючи вибір керівника кампанії та міста, де відбудеться партійна конвенція в 2024 році.
- В кінці лютого стало відомо, що Байден, найімовірніше, вдруге висуне свою кандидатуру на посаду глави Білого дому і у цьому він матиме підтримку найближчих.
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