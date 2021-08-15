Імпорт огірків до України зменшився, а експорт збільшився вдвічі
Протягом січня-липня 2021 року Україна імпортувала 12,1 тис. т огірків та корнішонів, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року
Так, вартість імпорту склала $11,5 млн - на 14,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, передає Еспресо.TV із посиланням на спеціалізований аграрний інформресурс Kurkul.
Основними постачальниками огірків та корнішонів в Україну за перші 7 місяців 2021 року стали:
Туреччина - на суму $7,3 млн,
Білорусь - $3,8 млн,
Іран - $133,2 тис.
На експорт у січні-липні цього року було відправлено 4,1 тис. тонн огірків і корнішонів - у 2,3 раза більше у порівнянні з обсягом за аналогічний період 2020 р. У грошовому еквіваленті експорт огірків і корнішонів склав $4,6 млн, що у 2,2 раза більше від показника за 7 місяців 2020 року
Найбільше огірків і корнішонів за цей період 2021 року в Україні закупили країни:
Польща - на суму $2,03 млн;
Естонія - $1,95 млн;
Молдова - $248,5 тис.
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