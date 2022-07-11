Про це інформує Reuters з посиланням на доповідь ООН.

Зазначається, що у 2023 році Індія може випередити Китай як найбільш густонаселену країну світу.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у Всесвітній день народонаселення, населення світу, яке за оцінками досягне 8 мільярдів до 15 листопада 2022 року, може зрости до 8,5 мільярдів у 2030 році та до 10,4 мільярдів у 2100 році. Причиною цьому є сповільнення темпів смертності.

Як передає Reuters, згідно з внутрішнім переписом населення, який проводиться раз на декаду, населення Індії в 2011 році становило 1,21 мільярда осіб. Уряд відклав проведення перепису 2021 року через пандемію COVID-19.

У 2021 році середня народжуваність населення світу становила 2,3 народження на жінку протягом життя, знизившись з приблизно 5 народжень у 1950 році.

Прогнозується, що до 2050 року глобальна народжуваність знизиться до 2,1 народження на жінку.

"Це нагода відзначити наше розмаїття, визнати нашу загальну людяність і подивуватися прогресу в галузі охорони здоров’я, який збільшив тривалість життя та різко знизив материнську та дитячу смертність", — сказав у заяві Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Проте Гутерреш також зазначив, що зростання населення стало нагадуванням про спільну відповідальність за турботу про планету та про те, аби "подумати, де ми все ще не виконуємо своїх зобов’язань один перед одним".

Посилаючись на попередню доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка оцінює приблизно 14,9 мільйона смертей, пов’язаних із пандемією COVID-19 у період з січня 2020 року по грудень 2021 року, у звіті ООН говориться, що глобальна очікувана тривалість життя при народженні знизилася до 71 року в 2021 році з 72,8 років у 2019 році. Це все переважно через пандемію.

Організація Об'єднаних Націй також заявила, що більше половини прогнозованого зростання населення планети до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах - Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Об'єднаній Республіці Танзанія.

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