Індія запустила у космос ракету-носій із навігаційним супутником на борту
Організація космічних досліджень і розробок Індії (ISRO) запустила у космос ракету-носій із навігаційним супутником на борту
Про це повідомляє The Hindu.
Відомо, що запуск місії GSLV-F12/NVS-01 був здійснений з космодрому в Шрихарикоти 29 травня о 10:42 за місцевим часом.
Зазначається, що вага навігаційного супутника становить близько 2232 кг. Він буде розгорнутий на геоперехідній орбіті. Наступні маневри з підвищення орбіти будуть здійснені для виведення супутника на заплановану орбіту.
NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками.
- 29 травня повідомлялося, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.
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