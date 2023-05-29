Про це повідомляє The Hindu.

Відомо, що запуск місії GSLV-F12/NVS-01 був здійснений з космодрому в Шрихарикоти 29 травня о 10:42 за місцевим часом.

Зазначається, що вага навігаційного супутника становить близько 2232 кг. Він буде розгорнутий на геоперехідній орбіті. Наступні маневри з підвищення орбіти будуть здійснені для виведення супутника на заплановану орбіту.

NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками.