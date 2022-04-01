Інфляція, рецесія та штучне підтримання курсу рубля, - Мінфін США про вплив санкцій на економіку РФ
Західні санкції вже руйнують російську економіку – на цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання
Про це розповів високопоставлений чиновник міністерства фінансів США, інформує CNN.
Західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Антирекорд було встановлено 7 березня, коли офіційний курс становив 143 рубля за долар. Втім, станом на 1 квітня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників. Цей факт у РФ подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.
Втім, у Мінфіні США пояснюють – насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у Росії. В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема – вимогою продажу експортерами 8-% валютної виручки, а також забороною валютних переказів за кордон. Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.
"Насправді російська економіка занурюється в рецесію та пригнічується через стрімку інфляцію", - відмічають у Мінфіні США.
- Нагадаємо, через санкції британська "дочка" російського Сбєрбанку оголосила про банкрутство.
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