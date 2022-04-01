Інфляція, рецесія та штучне підтримання курсу рубля, - Мінфін США про вплив санкцій на економіку РФ

Про це розповів високопоставлений чиновник міністерства фінансів США, інформує CNN.

Західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Антирекорд було встановлено 7 березня, коли офіційний курс становив 143 рубля за долар. Втім, станом на 1 квітня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників. Цей факт у РФ подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.

Втім, у Мінфіні США пояснюють – насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у Росії. В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема – вимогою продажу експортерами 8-% валютної виручки, а також забороною валютних переказів за кордон. Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.

"Насправді російська економіка занурюється в рецесію та пригнічується через стрімку інфляцію", - відмічають у Мінфіні США.

Нагадаємо, через санкції британська "дочка" російського Сбєрбанку оголосила про банкрутство.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb