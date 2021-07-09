Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі, - Держстат
У червні 2021 року інфляція у річному вимірі склала 9,5%, залишившись на рівні травня
Про це йдеться у даних Державної служби статистики. Згідно з даними, у червні 2021 року споживчі ціни зросли порівняно з травнем на 0,2%, а з початку року - на 6,4%.
Базова інфляція в червні 2021р. порівняно із травнем 2021р. становила 0,4%, з початку року – 4,3%.
Зазначається, що на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше - на 16% - подешевшали яйця. Ціни на фрукти, овочі, молоко, сало та свинину знизилися на 2,8-0,4%. Соняшникова олія, риба та продукти з неї, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло та цукор здорожчали на 3,4-0,4%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, за даними Держстату, підвищилися на 1%. Зокрема, на тютюнові вироби - на 1,2%, а на алкогольні напої - 0,7%.
Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива склало 0,4% і відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 1% та природний газ - на 0,7%.
Ціни на транспорт зросли на 1% через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% та 2,4% відповідно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе