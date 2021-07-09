Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі, - Держстат

Про це йдеться у даних Державної служби статистики. Згідно з даними, у червні 2021 року споживчі ціни зросли порівняно з травнем на 0,2%, а з початку року - на 6,4%.



Базова інфляція в червні 2021р. порівняно із травнем 2021р. становила 0,4%, з початку року – 4,3%.



Зазначається, що на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше - на 16% - подешевшали яйця. Ціни на фрукти, овочі, молоко, сало та свинину знизилися на 2,8-0,4%. Соняшникова олія, риба та продукти з неї, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло та цукор здорожчали на 3,4-0,4%.



Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, за даними Держстату, підвищилися на 1%. Зокрема, на тютюнові вироби - на 1,2%, а на алкогольні напої - 0,7%.



Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива склало 0,4% і відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 1% та природний газ - на 0,7%.



Ціни на транспорт зросли на 1% через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% та 2,4% відповідно.

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