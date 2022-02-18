Інформаційна підтримка й реабілітація: протягом 2022 року в Україні планують запустити застосунок "еВетеран"
У 2022 році в Україні планують запустити мобільний застосунок "еВетеран", який надаватиме інформацію про отримання психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування та територіальні підрозділи Мінветеранів
Про це повідомило Мінветеранів, передає Укрінформ.
"Планується, що повноцінний запуск нативних мобільних застосунк "еВетеран" відбудеться протягом 2022 року після врегулювання організаційних питань з боку Донора", - ідеться в заяві.
У міністерстві зауважили, що розробка застосунків "еВетеран" є частиною проєкту "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування" за підтримки Програми ООН в Україні з відновлення та розбудови миру (Донор).
Застосунки будуть надавати інформацію про отримання послуг і можливості подати запит на психологічну реабілітацію, санаторно-курортне лікування та професійну адаптацію (перепідготовку); про територіальні підрозділи Мінветеранів та підрозділи з питань соцзахисту; про інформаційну підтримку в роботі із запитами щодо отримання послуг (приймання, обробка, супровід).
"еВетеран" повинен з'явитися в AppStore і PlayMarket.
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