Інформаційна підтримка й реабілітація: протягом 2022 року в Україні планують запустити застосунок "еВетеран"

Про це повідомило Мінветеранів, передає Укрінформ.



"Планується, що повноцінний запуск нативних мобільних застосунк "еВетеран" відбудеться протягом 2022 року після врегулювання організаційних питань з боку Донора", - ідеться в заяві.



У міністерстві зауважили, що розробка застосунків "еВетеран" є частиною проєкту "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування" за підтримки Програми ООН в Україні з відновлення та розбудови миру (Донор).



Застосунки будуть надавати інформацію про отримання послуг і можливості подати запит на психологічну реабілітацію, санаторно-курортне лікування та професійну адаптацію (перепідготовку); про територіальні підрозділи Мінветеранів та підрозділи з питань соцзахисту; про інформаційну підтримку в роботі із запитами щодо отримання послуг (приймання, обробка, супровід).



"еВетеран" повинен з'явитися в AppStore і PlayMarket.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb