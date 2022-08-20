InformNapalm оприлюднив список вчителів з РФ, яких ставлять замість українських педагогів на Луганщині

Про це повідомили на сайті InformNapalm.

Це робиться з метою проведення навчання українських дітей "в дусі рашизму".

Повідомляється, що враховуючи, що вони планують відрядження "на довгий термін", то ймовірно їм будуть видавати для проживання квартири українців, які були змушені лишати свої домівки через російську агресію.

"Публікуємо відкрито цю інформацію, щоб рашистські педагоги усвідомлювали відповідальність за сприяння в окупації української території та промивку мізків українських дітей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що незаконний перетин кордону буде мати для цих людей кримінальні наслідки після перемоги України у війні та відновленні своєї територіальної цілісності.

Зі списком можна ознайомитися тут.

10 липня стало відомо, що російським вчителям, які погодяться викладати на окупованих Кремлем українських територіях, обіцяють подвійний розмір зарплатні та серйозні добові виплати.

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