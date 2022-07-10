Стало відомо, якими сумами вчителів з РФ заманюють на окуповані території України

Приблизно 60 вчителів із Дагестану виявили бажання попрацювати педагогами в ОРДЛО, повідомляє "Кавказский узел".

Міністерство освіти і науки Дагестану отримало лист департаменту міжнародного співробітництва та зв'язків із громадськістю Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу "на території "ЛНР" та "ДНР" з нового навчального року потрібно до 7 липня подати інформацію про працівників та адміністративно-управлінський персонал, готових до відрядження до цих регіонів на тривалий період.

"Лист ми отримали 6 липня ввечері, за один день зробити таку роботу складно, тому попросили продовжити термін до кінця робочого дня 8 липня. Інформація була опублікована на сайті міносвіти Дагестану і розіслана за муніципальними утвореннями. Окрім формування списку, інших доручень нам немає. Міносвіти РФ просить лише заповнити таблицю, далі міністерство оброблятиме ці дані, визначатиме, які фахівці підлягають відрядженню", – розповів співробітник дагестанського міносвіти.

Також координатори проєкту з Міносвіти РФ роз'яснили, що готується до підписання постанова уряду Росії, згідно з якою відрядженим в ОРДЛО педагогам належить щодобова виплата розміром 8 тисяч рублів (3 634,24 тисяч гривень).

"До цієї суми входить оплата житла. Крім того, виплачуватиметься подвійна зарплата. Припустимо, отримував тут учитель 15 тисяч (6 814,20 тисяч гривень), отримуватиме 30 тисяч рублів (13 628,39 тисяч гривень). Також за ним зберігається його робоче місце", - розповіли в міносвіти Дагестану.

При цьому відомостей щодо населених пунктів, куди будуть відряджені вчителі з Дагестану, відомство ще не має.

25 червня стало відомо, що окупанти планують відновити навчання на окупованій Херсонщині, вони змушують вчителів виходити на роботу.

При цьому навчання, на вимогу Росії, проходитиме виключно російською мовою й за російською навчальною програмою.

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