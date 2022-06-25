Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"На Херсонщині ворог намагається стати все більше юридично обґрунтованим, продовжують видавати паспорти. На окупованій території продовжують тиснути на вчителів, директорів навчальних закладів. Зараз дуже пожвавився тиск на вчителів та директорів освітніх закладів. Я зараз працюю у Вінниці, зокрема організувала координаційний центр для підтримки переселенців з Херсонщини. Власне, останніми днями є велика кількість вчителів, які приїжджають з родинами до Вінниці. Гадаю, евакуюються не лише сюди", - зазначила Лугова.



Також вона зауважила, що майже половина вчителів виїхали з Херсонщини.



"Окупанти вимагають, щоб освітні заклади надавали дані усіх вчителів, всіх, хто працює в школі, щоб вони виходили на роботу. Окупанти планують відкрити у Херсоні 17 шкіл із 63, які є у місті. Кількість вчителів зменшилась, багато хто виїхав. За офіційними даними із 2614 вчителів виїхало вже близько 1 тис. людей", - сказала вона.



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