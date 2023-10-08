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Ініціатива на нашому боці: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

8 жовтня, 2023 неділя
09:43
Війна з Росією Бахмут

Північніше та південніше Бахмута ситуація дуже складна, але ініціатива перебуває на боці ЗСУ

Про це повідомив Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, в етері телеканалу "Еспресо".

"Іде невеликий, але дуже важливий рух в сторону деокупації. Якщо раніше була боротьба за Кліщіївку та Андріївку, то зараз йде боротьба за залізну дорогу, щоб її перейти і закріпитися. Це дуже потужний рубіж оборони, який росіяни використовували як другу лінію", - зазначив боєць ЗСУ.

Він розповів, що в  Бахмуті тривають дзеркальні ударно-штурмові дії як з нашого боку, так зі сторони окупантів. 

"Ми рухаємося до деокупації Бахмута, а росіяни рухаються з метою повернути втрачені висоти, щоб зачепитися і далі утримувати Бахмут", - пояснив Маляревич.

  • 6 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що Збройні Сили продовжують вибивати росіян з їхніх позицій на Бахмутському напрямку.
  • Пізніше в Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони просунулися на південь від Бахмута.
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Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Бахмут
наступ ЗСУ
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