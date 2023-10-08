Ініціатива на нашому боці: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Північніше та південніше Бахмута ситуація дуже складна, але ініціатива перебуває на боці ЗСУ
Про це повідомив Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, в етері телеканалу "Еспресо".
"Іде невеликий, але дуже важливий рух в сторону деокупації. Якщо раніше була боротьба за Кліщіївку та Андріївку, то зараз йде боротьба за залізну дорогу, щоб її перейти і закріпитися. Це дуже потужний рубіж оборони, який росіяни використовували як другу лінію", - зазначив боєць ЗСУ.
Він розповів, що в Бахмуті тривають дзеркальні ударно-штурмові дії як з нашого боку, так зі сторони окупантів.
"Ми рухаємося до деокупації Бахмута, а росіяни рухаються з метою повернути втрачені висоти, щоб зачепитися і далі утримувати Бахмут", - пояснив Маляревич.
- 6 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що Збройні Сили продовжують вибивати росіян з їхніх позицій на Бахмутському напрямку.
- Пізніше в Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони просунулися на південь від Бахмута.
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