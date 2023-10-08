Ініціатива на нашому боці: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Про це повідомив Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, в етері телеканалу "Еспресо".

"Іде невеликий, але дуже важливий рух в сторону деокупації. Якщо раніше була боротьба за Кліщіївку та Андріївку, то зараз йде боротьба за залізну дорогу, щоб її перейти і закріпитися. Це дуже потужний рубіж оборони, який росіяни використовували як другу лінію", - зазначив боєць ЗСУ.

Він розповів, що в Бахмуті тривають дзеркальні ударно-штурмові дії як з нашого боку, так зі сторони окупантів.

"Ми рухаємося до деокупації Бахмута, а росіяни рухаються з метою повернути втрачені висоти, щоб зачепитися і далі утримувати Бахмут", - пояснив Маляревич.