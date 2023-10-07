Сили оборони просунулися на південь від Бахмута та в районі Вербового на Запоріжжі, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що українські бійці впродовж доби продовжували успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські війська просунулися до межі дерев між Роботиним і Вербовим.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що українські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. Він наголосив, що наразі потреби у забезпеченні зростуть, а дощі та тумани можуть ускладнити використання безпілотників, тактичної та армійської авіації, проте українські сили продовжуватимуть наступ взимку.