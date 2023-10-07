Сили оборони просунулися на південь від Бахмута та в районі Вербового на Запоріжжі, - ISW
Українські військові продовжують наступальні дії на Донеччині та Запоріжжі. Захисники мають просування на південному фланзі Бахмутського напрямку та районі в Вербового
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що українські бійці впродовж доби продовжували успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські війська просунулися до межі дерев між Роботиним і Вербовим.
Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що українські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. Він наголосив, що наразі потреби у забезпеченні зростуть, а дощі та тумани можуть ускладнити використання безпілотників, тактичної та армійської авіації, проте українські сили продовжуватимуть наступ взимку.
- Напередодні Євлаш заявив, що ЗСУ продовжують вибивати росіян з їхніх позицій на Бахмутському напрямку. У той час як на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти активізували бойові дії.
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