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На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх, на Лимано-Куп'янському окупанти активізували бойові дії, - Євлаш

6 жовтня, 2023 п'ятниця
18:22
Війна з Росією ЗСУ

Збройні сили продовжують вибивати росіян з їхніх позицій на Бахмутському напрямку. У той час як на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти активізували бойові дії

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні маємо успіхи на Бахмутському напрямку, продовжуємо вибивати ворогів з раніше займаних позицій, також відбиваємо атаки, спроби противника відновити свої раніше втрачені положення", - зазначив Євлаш.

Зокрема, за його словами, противник безуспішно намагається штурмувати Кліщіївку та Андріївку. За минулу добу на Бахмутському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень.

"Противник гатив по ЗСУ 519 разів, використовуючи РСЗВ, ствольну артилерію, міномети, гранатомети різних типів та стрілецьку зброю, чотири рази використовував авіацію. Нам вдалося ліквідувати низку різних артилерійських систем та важкої техніки противника", - повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку знищено три танки, одну БМП, гармати "Нона С", "Мста Б" та по одній Д-20 і Д-30. Виявлено та знищено ворожий пункт управління РЕБ, вісім FPV-дронів та два БПЛА "Зала".

Речник зауважив, що наразі ворожі FPV-дрони дуже надокучливі, і їх знищенню приділяється дуже велика увага.

Ворог акцентує свою увагу на Лимано-Куп’янському напрямку

"Зараз противник акцентує свою увагу на Лимано-Куп’янському напрямку, відновлює там бойові дії. Таким чином, за минулу добу там було зафіксовано чотири бойових зіткнення. Противник акцентує свою увагу біля Макіївки, також інтенсивно застосовує свої артсистеми", - заявив Євлаш

За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 663 обстріли, 8 разів противник застосовував як тактичну, так і армійську авіацію. Ворог почав частіше використовувати штурмовики Су-35, Су-25 та гелікоптери Ка-52. Зокрема, було ліквідовано 116 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки, серед яких - шість танків Т-71.

За його словами речника, наші протитанкові розрахунки вміло відбивають атаки противника, завдають ударів по скупченнях особового складу, ліквідують піхоту, штурмові групи та ДРГ ворога.

Сили оборони також знищили два БПЛА різних типів та сім ворожих авто, три склади з боєприпасами.

ЗСУ
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
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