Instagram заблокував сторінку російської пропагандистки Сімоньян

Про це Сімоньян написала у телеграмі.

"Сьогодні моя сторінка в інстаграмі перестала працювати. Жодних попереджень не надходило. Вчора обліковий запис Тиграна там теж прикрили. Також, без оповіщень. Надіслала запит до Instagram, чекаю. Але підозрюю, що результат відомий", - скаржиться російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян.