Instagram заблокував сторінку російської пропагандистки Сімоньян
Російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян скаржиться, що не може зайти в Instagram
Про це Сімоньян написала у телеграмі.
"Сьогодні моя сторінка в інстаграмі перестала працювати. Жодних попереджень не надходило. Вчора обліковий запис Тиграна там теж прикрили. Також, без оповіщень. Надіслала запит до Instagram, чекаю. Але підозрюю, що результат відомий", - скаржиться російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян.
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