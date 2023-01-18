Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я знаю, що Бахмут стоїть і вірю в те, що він буде стояти й далі. Щодо Соледара, за інформацією якою я володію, бої там все ще тривають, бої тривають дуже інтенсивні. Зі свого досвіду хочу сказати, що такого я ще не бачив і не чув. Постійно ведеться стрілецький бій. Вражаємо ворога реактивною артилерією та авіацією. Це найжорстокіша війна, яка була за весь час", - наголосив Волохов.

Командир підрозділу розвідників Terra також додав, що раніше ворог воював за старою радянською тактикою.

"Росіяни намагаються скопіювати нашу модель роботи. Коли ворог прийшов на нашу землю, вони воювали за старими радянськими книжками, їхня тактика була примітивна, без коригування. Вони сподівалися на велику кількість боєприпасів, що кількість перейде в якість. Зараз вони намагаються використовувати комерційні дрони, але ворожі точки запуску ми знаємо та налагоджуємо систему враження. Незабаром справи противника, з приводу розвідки, погіршаться", - підкреслив Волохов.

Українські військові завдали ударів по чотирьох локальних складах, а також по пересувних пунктах боєприпасів російських окупантів у Соледарі на Донеччині

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України успішно знищують російських загарбників на Соледарському напрямку

Британська розвідка припускає, що українські військові могли відійти на нові оборонні рубежі, які розташовані на захід від міста Соледар на Донеччині

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb