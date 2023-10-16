Інтенсивність російських обстрілів Херсонщини знизилася: в ОВА назвали причину

Про це "Радіо Свобода" розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Зараз більш-менш тихо, дуже дощить у Херсоні та області. Це заважає їм (росіянам, - ред.) обстрілювати. Будемо сподіватися, що погода нам допоможе й убезпечить. Бачимо, є тенденція – коли дуже хмарно, то не літають дрони. Вони (окупанти, - ред.) не можуть коригувати артилерію. І вони також не хочуть виїжджати й у бруді, під дощем, у багнюці обстрілювати. У такі моменти є затишшя, але це не гарантія того, що вони не будуть все одно обстрілювати", - сказав він.

Попри зменшення інтенсивності обстрілів, лише за минулу добу в область прилетіли 512 снарядів, у тому числі 17 авіабомб, зазначив речник ОВА. Посадовець розповів, що з частини населених пунктів, які потрапляють під російські обстріли, вдалося евакуювати всіх дітей. Однак залишаються й такі, де досі живуть родини з неповнолітніми. Толоконніков закликав людей виїжджати, зазначивши, що евакуація цивільних безплатна, їх готові прийняти Кривий Ріг, Черкащина, Київщина, Одещина та інші регіони. Волонтери за потреби допоможуть знайти житло.