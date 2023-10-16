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Інтенсивність російських обстрілів Херсонщини знизилася: в ОВА назвали причину

16 жовтня, 2023 понедiлок
11:07
Війна з Росією

Інтенсивність російських обстрілів Херсонщини знизилася через негоду. Коли дуже хмарно, то не літають дрони. Також окупантам складно коригувати артилерію

Про це "Радіо Свобода" розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Зараз більш-менш тихо, дуже дощить у Херсоні та області. Це заважає їм (росіянам, - ред.) обстрілювати. Будемо сподіватися, що погода нам допоможе й убезпечить. Бачимо, є тенденція – коли дуже хмарно, то не літають дрони. Вони (окупанти, - ред.) не можуть коригувати артилерію. І вони також не хочуть виїжджати й у бруді, під дощем, у багнюці обстрілювати. У такі моменти є затишшя, але це не гарантія того, що вони не будуть все одно обстрілювати", - сказав він.

Попри зменшення інтенсивності обстрілів, лише за минулу добу в область прилетіли 512 снарядів, у тому числі 17 авіабомб, зазначив речник ОВА. Посадовець розповів, що з частини населених пунктів, які потрапляють під російські обстріли, вдалося евакуювати всіх дітей. Однак залишаються й такі, де досі живуть родини з неповнолітніми. Толоконніков закликав людей виїжджати, зазначивши, що евакуація цивільних безплатна, їх готові прийняти Кривий Ріг, Черкащина, Київщина, Одещина та інші регіони. Волонтери за потреби допоможуть знайти житло.

  • Минулої ночі внаслідок удару по Кізомису під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували.
Україна
Херсонщина
окупанти
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