Російські війська за добу обстріляли 12 регіонів України: поранені 12 людей

Інформацію про ситуацію в регіонах надали обласні державні адміністрації.

Хмельниччина: вночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

Полтавщина: росіяни атакували ракетами та БПЛА Миргородський район. Влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них - десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Кіровоградщина: вночі ворог тероризував область ракетами й дронами. Працювало ППО. Є збиття, але є і влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 2 обстріли регіону. Ворог двічі запускав некеровані авіаційні ракети - вибухи зафіксовано у Семенівській та Новгород-Сіверській громадах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 мінометних обстріли Краснопільської громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади. Без наслідків

Запорізька область: окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах області. По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів. Також ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.

Дніпропетровщина: вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПВК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району. П'ять разів ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та РСЗВ "Град". У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередачі. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.



Учора вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини: Нікопольський та Криворізький. У першому поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередачі. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району; фахівці відновили мережі.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки Чугуївського району. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Дружелюбівка, Чернещина. Вчора зранку у смт Борова Ізюмського району госпіталізована 65-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок обстрілу.

Вчора вдень рашисти обстріляли село Глушківка Куп'янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок, гараж.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок. Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. У селі Кам'янка Ізюмського району хлопець 14 років наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з травматичною ампутацією стопи.

Луганщина: зросла кількість авіаційних ударів ворога по визволених селах. За учора постраждали Надія, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 136 обстрілів.

Донеччина: минулої доби під вогнем рашистів опинилися 18 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка й Очеретине, села Архангельське, Верхньокам’янське, Ганнівка, Диліївка, Колодязі, Маркове, Нетайлове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове. Пошкоджено 25 житлових будинків (з них 3 - багатоквартирні), цех ТОВ "Універсал-Керам", господарча споруда, гараж, 3 цивільних автомобілі, ЛЕП, трансформаторна підстанція, будівля Палацу культури, вантажний автомобіль, церква, котельня, газова труба. Загалом за добу поранено 4 людини.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів та з РСЗВ по Очакову та його узбережжю. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 97 обстрілів, з них 9 - по Херсону. Рашисти обстріляли райони 31 населеного пункту області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні. Минулої ночі внаслідок удару по Кізомису під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя.



Крім того, вчора зранку окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації. Випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури. Ще 21 КАБ випущено по восьми населених пунктах Бериславського та Херсонського районів. Рашисти вкрили вогнем Золоту Балку. Було влучання у приватний будинок і господарські споруди, також пошкоджено будівлю дитячого садка.