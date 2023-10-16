Окупанти вночі атакували Полтавщину: постраждали троє людей, серед них - дитина
Уночі понеділка, 16 жовтня, російські терористи завдали удару по території Полтавської області. Унаслідок падіння уламків ракети постраждали троє мешканців, зокрема, дитина
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Зазначається, що росіяни атакували Полтавщину одночасно ракетами та безпілотниками.
Звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. Проте влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано.
Натомість уламки ракети впали на декілька приватних будинків. За попередньою інформацією ОВА, через це постраждало троє людей, серед них десятирічна дитина.
Усіх потерпілих доставили до лікарні.
- За даними Генштабу, загалом за ніч окупанти завдали 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснили 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах України.
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