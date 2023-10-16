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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Літак, гелікоптер, десятки бронемашин і 860 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

16 жовтня, 2023 понедiлок
08:16
Війна з Росією знищена техніка окупантів

Протягом доби неділі, 15 жовтня, російська армія не покидала спроб атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб
  • танків ‒ 4965 (+17)
  • бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23)
  • артилерійських систем – 6910 (+44)
  • РСЗВ – 814 (+1)
  • засобів ППО ‒ 547 (+0)
  • літаків – 318 (+1) 
  • гелікоптерів – 317 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 981 (+5)

Дані уточнюються.

Росіяни намагаються атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Донеччині. На фронті відбулося 70 боєзіткнень

Так, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", ворог за підтримки авіації вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти вночі випустили ракети та "шахеди" по Україні

Цієї ночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’яч, Галаганівка Чернігівської області; Піщане, Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Надія, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Григорівка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Очеретине, Степове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка, Микільське, Херсон Херсонської області; Іванівка Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони 17 разів влучили у райони скупчення ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також наші захисники знищили російський вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.

  • Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський гелікоптер Мі-8.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
втрати окупантів
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