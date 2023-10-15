Сили оборони збили російський вертоліт Мі-8
Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський гелікоптер Мі-8
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