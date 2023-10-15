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Сили оборони збили російський вертоліт Мі-8

15 жовтня, 2023 неділя
22:54
Війна з Росією ЗСУ збили Мі-8

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський гелікоптер Мі-8

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", - написав він.

  • Протягом минулої доби Сили оборони знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ.
Україна
ЗСУ
втрати окупантів
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