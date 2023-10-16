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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни всю ніч атакували Кіровоградщину: є влучання, поранено людину

16 жовтня, 2023 понедiлок
09:49
Війна з Росією ракета

У ніч понеділка, 16 жовтня, російська армія завдала ударів по території Кіровоградської області. Внаслідок влучання одна людина отримала поранення

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами й дронами", - написав він.

Зазначається. що в регіоні працювала ППО, є збиття, однак є й влучання.

За словами Райковича, одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Що відомо про нічну атаку РФ 16 жовтня

Росія завдала удару по Дніпропетровщині з використанням ракет, артилерії та РСЗВ "Град". Одну ракету збили військові, ще одна поцілила по території Дніпровського району Влучання зафіксували по приватних підприємствах та житловому сектору.

Також російські терористи вночі атакували територію Полтавської області одночасно ракетами та безпілотниками. Звуки вибухів було чутно у Миргородському районі.  Унаслідок падіння уламків ракети постраждали троє мешканців, зокрема, десятирічна дитина.

Крім того, під час повітряної тривоги російсько-окупаційні війська атакували "шахедами"  Хмельниччину. В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. 

Загалом під час нічної атаки окупантів у понеділок, 16 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили 2 з 5 випущених ракет Х-59 та 11 з 12 ворожих безпілотників Shahed.

Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Кіровоградщина
ракетний удар
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