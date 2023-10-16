Повітряні сили за ніч знищили 2 ворожі ракети Х-59 та 11 "шахедів"

Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил України.

Зазначається, що уночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.



Усього ПС зафіксували застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційні ракети атакували північні та східні регіони України, водночас "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів".

Фото: Повітряні сили / телеграм

Що відомо про нічну атаку РФ 16 жовтня

Росія завдала удару по Дніпропетровщині з використанням ракет, артилерії та РСЗВ "Град". Одну ракету збили військові, ще одна поцілила по території Дніпровського району Влучання зафіксували по приватних підприємствах та житловому сектору.

Також російські терористи вночі атакували територію Полтавської області одночасно ракетами та безпілотниками. Звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. Унаслідок падіння уламків ракети постраждали троє мешканців, зокрема, десятирічна дитина.

Крім того, під час повітряної тривоги російсько-окупаційні війська атакували "шахедами" Хмельниччину. В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.