РФ ударила по Дніпропетровщині ракетами, реактивною та важкою артилерією, є влучання

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району", - зазначив Лисак.

Зокрема, п'ять разів ворог бив по Нікопольщині із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також зазнали пошкоджень п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.

Фото: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Зачепило газопровід та 4 лінії електропередачі. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.