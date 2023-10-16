РФ ударила по Дніпропетровщині ракетами, реактивною та важкою артилерією, є влучання
У ніч на 16 жовтня Росія завдала удару по Дніпропетровщині з використанням ракет, артилерії та РСЗВ "Град". Є влучання по приватним підприємствам та житловому сектору
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
"Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району", - зазначив Лисак.
Зокрема, п'ять разів ворог бив по Нікопольщині із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град".
У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Також зазнали пошкоджень п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту.
Фото: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Зачепило газопровід та 4 лінії електропередачі. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.
У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.
- Зокрема, у Баштанському районі Миколаївської області у неділю, 15 жовтня, внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, ще одна дитина отримала травмування.
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