На Миколаївщині діти підірвалися на міні, коли гралися у полі: загинув хлопчик
У Баштанському районі Миколаївської області у неділю, 15 жовтня, внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, ще одна дитина отримала травмування
Про це написав міністр МВС Ігор Клименко.
"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом", - йдеться у повідомленні.
За словами Клименка, раніше на цій території велися активні бойові дії.
- Також сьогодні у Чернігівській області на території Киїнської територіальної громади на міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий травмований.
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