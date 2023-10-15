На Миколаївщині діти підірвалися на міні, коли гралися у полі: загинув хлопчик

Про це написав міністр МВС Ігор Клименко.

"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, раніше на цій території велися активні бойові дії.