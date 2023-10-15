У передмісті Чернігова двоє людей підірвалися на міні у лісосмузі

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади. За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один - травмований", - йдеться у повідомленні.

Чаус зазначив, що наразі на місці події працюють вибухотехніки й закликав мешканців бути пильними й не нехтувати заходами безпеки.

Киїнка - село Чернігівського району Чернігівської області, що фактично знаходиться на південно-західній околиці міста Чернігова.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.